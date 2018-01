0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’argomento ‘droga all’isola dei Famosi’ era stato già ‘anticipato’ dalla polemica di Wanna Marchi contro il reality che l’aveva rifiutata, accettando però Nadia Rinaldi, che molti anni fa ha avuto guai con la giustizia. Stavolta, però, la discussione nasce dai naufraghi in gara, e da un episodio portato alla luce durante il collegamento con lo studio Mediaset di lunedì 29 gennaio:

La droga all’Isola Dei Famosi: Eva Henger denuncia l’accaduto

A parlare è stata Eva Henger, la quale, prima di essere eliminata, si è sfogata con Alessia Marcuzzi- che l’ha punzecchiata sul fatto che in nomination ci fosse finita ‘a causa’ di Francesco Monte. Dopo la messa in onda del filmato riassuntivo della sua settimana, in cui si sentiva la concorrente dire:“Adesso inizio a capire perché Cecilia ha scelto un altro”, arriva la confessione shock. Una rivelazione che potrebbe compromettere la partecipazione dell’ex di Cecilia:

Eliminazione della Henger: ecco come hanno commentato gli opinionisti l’uscita dal programma della naufraga che aveva provato a denunciare Monte

a quanto pare, Monte avrebbe portato della marijuana nella casa, un gesto non conforme al regolamento, che naturalmente non prevede droga all’Isola dei Famosi. L’ex volto U&D a quel punto ha minacciato la Henger di portarla in tribunale, mentre in studio tutti si interrogano sull’accaduto – che, però, risalirebbe a prima dello sbarco in Honduras: “Per me il gioco è iniziato dopo […] Questo esula dal discorso della nomination – dice la Marcuzzi, seguita da Bossari che commenta: “Beh no, è un chiaro tentativo da parte di Eva di squalificare Francesco”.

Invece fuori dal programma, attualmente, ci è finita lei. “Eva ha commesso degli errori – ha dichiarato la Venier dopo l’eliminazione – forse non ha mai avuto voglia di restare sull’isola“. Anche Daniele ribadisce: “Mi dispiace perchè Eva aveva una fama maggiore, un’arma a suo favore che non ha sfruttato.