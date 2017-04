1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalle pagine del settimanale Chi, Eddy Martens attacca Antonella Clerici. Parole pesanti quelle dell’ex compagno della conduttrice, giunte dopo aver lasciato l’Italia per tornare a vivere a Bruxelles dove sono tutti i suoi parenti. Il “toy boy” della presentatrice – all’epoca della loro relazione lei aveva 53 anni, lui 40 – tira in ballo il razzismo e lancia un duro atto d’accusa all’Italia e alla sua arretratezza rispetto ai processi di cambiamento che si sono messi in moto nel resto del mondo.

“Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo. Quando Antonella mi ha portato a lavorare con lei in tv, sapendo che ce l’avrei fatta, ho subìto un linciaggio mai visto. Ho la nausea al solo ricordo”, ha raccontato Eddy, oggi fidanzato con Carmen Carrasco (madre del calciatore dell’Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco) e proprietario del #105 Barber and Beauty, moderno e sofisticato salone di bellezza per uomini.

Eddy Martens attacca Antonella Clerici: le sue parole

Insomma, la Clerici non lo avrebbe protetto dai pregiudizi perché lei stessa gli avrebbe fatto pesare le sue origini umili. “Se non si chiamasse ‘Garrone’ non lo sposerebbe, ne sono certo”, ha detto alludendo all’imprenditore Vittorio Garrone, attuale compagno della conduttrice. “Io sono stato messo alla berlina anche da lei perché sono nato e cresciuto povero. Questa mia condizione è stata un bersaglio facile per i media italiani”.

“Credo che ci sarebbe voluto più equilibrio nella nostra coppia, più pazienza”, ha poi aggiunto. “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia, che amo, ma si litigava e basta. Non c’era mai il compromesso. Ok, io ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole. Ormai tutto è andato”.

Il desiderio di riabbracciare Maelle

I due sono rimasti soci nel ristorante Casa Clerici, eppure a quanto pare la serenità non è ancora ricostruita. Alla fine, la delusione lascia spazio alla speranza e alla voglia di riabbracciare la piccola Maelle, il suo unico desiderio: “Mia figlia Maelle mi manca da matti. Non posso educarla come vorrei e vivendo a distanza è tutto più difficile. La vedo durante le feste ‘comandate’. Ma non basta, mia figlia mi manca davvero”.