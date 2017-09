135 CONDIVISI Condividi Tweet

Edicola Fiore chiude i battenti. Ad annunciarlo è lo stesso Fiorello, padre fondatore del programma che ha informato e intrattenuto gli spettatori per ben sei anni. Il format, infatti, nasce come progetto del web nel lontano 2011. Il potenziale di questo mini show viene subito captato da Rai Radio 2 e in seguito da Sky, ultima piattaforma ad ospitare il programma. Edicola Fiore mancherà e parecchio: la rassegna stampa del mattino con i suoi bizzarri ospiti e commenti dei conduttori è sempre stato un modo piacevole e divertente di rimanere informati sui temi d’attualità e sulle personalità di spicco del momento. Ma questa non è l’unica novità annunciata da Fiorello.

Edicola Fiore chiude ma Fiorello torna in tv

Anche se la sua creatura meglio riuscita sta per andarsene, Rosario Fiorello non ha intenzione di rimanere con le mani in mano. Il conduttore siciliano, infatti, annuncia di avere molti altri progetti, che interessano la tv e il web, in particolare i social.

Anche se molti se lo augurano, meglio toglierci il pensiero sin da ora: nonostante l’allettante proposta, Fiorello rifiuta Sanremo 2018 e non sarà lì che lo rivedremo: “Felice per il Premio Satira alla Carriera, che mi sarà consegnato il 16 settembre a Forte dei Marmi. Penso due cose: che sono vecchio e che una carriera l’ho avuta! Come le auto d’epoca, noi che abbiamo una certa età dobbiamo andare piano, non possiamo rincorrere i giovani, abbiamo bisogno di essere accarezzati…“.

Fiorello: un live show sui social e varietà in seconda serata?

Quelle del conduttore sembrerebbero parole di addio alle scene. Per fortuna non è così. Seppur Fiorello si senta ‘avanti con l’età’ è altrettanto vero che lo showman ha ancora tanto da dare al suo pubblico. Nei suoi piani futuri, infatti, c’è una trasmissione radio social su Facebook e Instagram e un varietà tutto suo, ma in seconda serata.