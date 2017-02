1 CONDIVISI Condividi Tweet

Era Riccardo Moretti nella soap opera di Canale 5 Vivere, un personaggio che ha fatto innamorare milioni di telespettatrici; anche al cinema ce l’aveva quasi fatta, tanto da sbarcare a Hollywood con Bruce Willis in Die Hard – Vivere o morire e con Julianne Moore in Non-Stop: dopo il caso giudiziario che l’ha visto coinvolto in una truffa, che cosa fa Edoardo Costa oggi?



Edoardo Costa oggi: ecco cosa fa

Se l’è chiesto Novella 2000, che l’ha incontrato a Milano, città in cui vive con la sua dolce metà, la modella Grace Alanis. E lei la sua grande novità, il punto di svolta che l’ha fatto rinascere dopo il periodo buio: “Tutti i giorni sono come il primo, ma con qualche consapevolezza in più. Una reazione come quelle che inventavi da bambino col piccolo chimico. Un progetto fatto di discussioni costruttive e di una gelosia sana, senza alcun tipo di bugia, nemmeno quella più innocente. Ed è questa la bellezza che abbiamo ritrovato in noi, la felicità nella sincera semplicità“.

Una bella dichiarazione d’amore da parte del bell’attore e modello 50enne, che si unisce ad un’altra notizia positiva, stavolta per la sua carriera. Edoardo Costa oggi, infatti, si è lanciato nuovamente nel mondo della recitazione, ma stavolta su un palco teatrale. Lo spettacolo si chiama Siddharta, è tratto dal celebre capolavoro di Herman Hesse ed è prodotto proprio dalla sua fidanzata Grace. Intervistato da l’Ansa il protagonista ha commentato: “Dopo aver letto il mio copione ho capito che è la mia biografia: la storia di Siddharta è la mia storia“, riferendosi alla sua conversione al buddismo “dopo una vita rock’n’roll”.

Aggiornamenti sul caso truffa

Per chi invece si chiedesse com’è finita la causa per truffa che lo ha visto indagato (leggi qui per approfondimenti), la sua ultimissima dichiarazione è stata: “Per ora è in atto una procedura di modifica della sentenza, in cui finalmente riuscirò a far capire le pesanti ripercussioni economiche e morali che ho subito. Delle persone mi hanno fatto male, ma recito preghiere anche per loro, per la loro felicità .Sono riuscito a eliminare dalla mia vita le persone negative e a rinascere. Un po’ come Siddhartha, che trova la sua via dopo le sofferenze“.