Edoardo Raspelli ha compiuto 69 anni e in un’intervista concessa al settimanale Cronaca vera, ha rivelato per la prima volta un episodio “brutto e terribile” del suo passato. Il conduttore di Mela verde con Ellen Hidding su Canale 5, ex cronista e critico enogastronomico, è stato vittima di un abuso difficile da dimenticare. “Era estate, vacanze in un collegio con altri ragazzi a Chiavari. Quasi un castello in cui ogni studente aveva una stanza. Io ero nella mia. Un pomeriggio mi assalirono in sei mentre io stavo riposando sul letto nella mia camera. In quattro mi bloccarono, gli altri mi tirarono giù i pantaloni. Mi violentarono”.

Edoardo Raspelli, Mela verde shock

Raspelli, uno dei punti fermi dei palinsesti Mediaset 2018/2019, si è sempre vergognato di questo episodio. All’epoca, non ne parlò con nessuno. Suo padre Giuseppe era “un fascista convinto, al punto da continuare a indossare la camicia nera per le strade di Milano anche dopo il 25 aprile”. La mamma Carla era invece “una donna moderna, assai sportiva: gareggiava in bicicletta prima della guerra e primeggiava nella scherma”. Nonostante ciò, non ebbe il coraggio di rivelarle ciò che gli era accaduto. Soltanto due anni dopo, nel 1966, quella violenza venne fuori e l’occasione fu davvero particolare.

Edoardo Raspelli, moglie e figli per dimenticare

Mamma e figlio erano insieme al cinema a vedere Le amicizie particolari, film di Jean Delannoy che racconta la storia di due ragazzini in un collegio di preti che diventano amici, poi complici, infine qualcosa di più. Nel buio della sala il sedicenne Edoardo scoppia a piangere: “Mia madre mi guarda sorpresa e mi dice, scandendo le parole: ‘Piuttosto che tu fossi come loro, preferirei che fossi morto’. Io non ero come loro, ma quelle parole le trovai ugualmente terribili. E forse per questo preferii dimenticare tutto”. Oggi Raspelli è sposato con Clara Cortemiglia e se sente il bisogno di raccontare soltanto adesso è per una ragione precisa. “Sento il peso della vita che corre: muore gente che conosci, un bimbo a cui facevi da padrino, un amico caro. E il file, chissà perché, torna leggibile”.