Ela Weber è stata un’icona televisiva degli anni Novanta. Oggi la showgirl bavarese, 52 anni compiuti lo scorso 13 marzo, è lontana dalla tv. La giunonica tedesca ribattezzata “Sellerona” (grosso sedano) da Paolo Bonolis, ai tempi della trasmissione Tira e molla, ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Ospite di La vita in diretta su Rai 1, Manuela ha rivelato i motivi che l’hanno allontanata dallo show business. “Mia sorella in Germania aveva una carriera consolidata, ma ha mollato tutto e si è trasferita per due anni con me in Italia”, ha raccontato.

Ela Weber: 2018 ancora lontano dalla tv

“Ero arrivata a un punto dove non potevo decidere più cosa volevo e cosa no. Non ero in grado, stavo troppo male. E allora lei è venuta con me, finché io non mi sono rimessa in sesto”, ha confessato. Il suo oblio è stato voluto e aveva una causa specifica: la depressione. “Vogliamo dare un nome a quello che è successo? Depressione”, ha detto Weber. “È una malattia, non è un’influenza che si può superare con un medicinale. Non esiste una cura per espellere il male. Se ne può uscire solo grazie alle persone che ti stanno vicino. Un messaggio alle persone da casa: non buttate via la vostra vita per un momento di tristezza”.

Ela Weber: 90 Special e La vita in diretta per raccontarsi

Ora Ela sta bene e ha vinto la sua personale battaglia grazie alla famiglia e ai cavalli. “Sono rinata”, ha spiegato a Francesca Fialdini. “C’è la famosa ippoterapia. Qualunque problema tu abbia, basta passare una giornata a cavallo in mezzo alla natura per stare molto meglio”. Il successo travolgente e i programmi con l’amico Paolo Bonolis non le mancano affatto: “Ho dovuto seppellire Ela per far uscire Emanuela”. La sua intervista è disponibile su RaiPlay.