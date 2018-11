30 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier è furiosa con Barbara D’Urso per alcuni screzi sui social, ma questo non le impedisce di portare a casa importanti interviste. Ieri, insieme a Ornella Muti e Naike Rivelli, anche Elena Santarelli a Domenica In ha rilasciato alcune dichiarazioni e aggiornamenti sullo stato di salute del figlio Giacomo affetto da tumore al cervello.

Elena Santarelli a Domenica In: “Sono una mamma guerriera che lotta per il proprio figlio”

Questo quando dichiarato dalla showgirl nel programma di Rai 1: “Ho deciso di condividere sui social la notizia. L’ho fatto per aiutare le associazioni della ricerca, se non lo facciamo noi che siamo personaggi pubblici…In cambio siamo stati ripagati. Pochi cretini e tanto affetto. Mi rendo conto, quando mi scrivono altre mamme con lo stesso problema, e provo a confortarle e riesco ad aiutarle, di provare uno strano piacere“.

Racconta Elena: “Il mio istinto di mamma mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava. Non immaginavo però una cosa così grave. Poi abbiamo avuto la diagnosi grazie a una semplice risonanza. Una diagnosi oncologica ti fa pensare subito alla morte. […] Ci sono cose peggiori nella vita, io mi sento fortunata. I primi mesi non avevo formulato questo pensiero. Ho conosciuto Mariangela, quella mamma che ha scritto a Nadia Toffa, che ha due figli malati e ha sempre il sorriso. Ogni persona ha la sua sofferenza e non dobbiamo essere egoisti“.

Elena Santarelli: come sta il figlio Giacomo oggi

La Santarelli ha un carattere d’acciaio e una grinta di ferro. La drammatica situazione del piccolo Giacomo l’ha piegata ma non spezzata e lei lotta con le unghie e con i denti per far sì che suo figlio viva la quotidianità in modo normale: “È difficile rispondere come sta Giacomo. Reagisce bene alle chemio, quasi tutti i bambini sono così e affrontano le cure. Il bambino va a scuola e fa una vita normale. A scuola sono tutti vaccinati, e questo è importante“.