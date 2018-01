1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’apparizione di Elena Santarelli a Stasera tutto è possibile ha scatenato un autentico putiferio sui social. L’attrice e showgirl è stata tra gli ospiti del programma di Rai 2, il comedy show condotto da Amadeus che coinvolge i vip in prove e sketch in cui dovranno essere spontanei e improvvisare.

Fin qui nulla di male o di insolito. Se non fosse stato per quanto accaduto lo scorso 20 dicembre. Poco prima di Natale, infatti, Elena Santarelli aveva rivelato la malattia del figlio in un lungo post affidato alla sua pagina Instagram.

Una descrizione delle sensazioni che un genitore prova quando viene a conoscenza della malattia del figlio. Santarelli aveva confessato a cuore aperto il suo dramma, la scoperta del male del piccolo Giacomo, primogenito di Elena e dell’ex calciatore Bernardo Corradi. Un periodo complicato reso pubblico sui social, perché voleva essere un ringraziamento sincero per chi le era stato vicino.

Dopo l’apparizione a Stasera tutto è possibile (la puntata del 16 gennaio è disponibile su RaiPlay), proprio i social le si sono rivoltati contro. Su di lei sono piovute critiche feroci. C’è chi l’ha accusata di “essere una cattiva madre”, perché appunto era in televisione, nonostante il figlio malato.

Elena Santarelli a Stasera tutto è possibile: è polemica

La showgirl, sempre dai social, ha subito risposto. “Non sono in diretta su Rai 2, è una puntata registrata”, ha chiarito in un commento. “Vi dovete vergognare a scrivere ‘invece di pensare a tuo figlio vai a lavorare’. Anche se fossi andata in diretta nessuno ha il diritto di puntare il dito e sparare cattiverie, ho conosciuto mamme in ospedale che andavano a lavorare e poi tornavano dai figli. Quindi cattive anche loro? Che tristezza leggere alcuni commenti”.

Il sostegno di chi aveva espresso vicinanza ad Elena e Bernardo nel momento più difficile della loro vita è già finito?