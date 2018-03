141 CONDIVISI Condividi Tweet

C’era da aspettarsi che dopo l’annuncio della malattia del figlio e le conseguenti discussioni social, si sarebbe scatenato un vero e proprio putiferio sul suo profilo Instagram/Facebook: e infatti, ecco arrivare una pesante stoccata di Elena Santarelli contro le mamme che commentano la sua vicenda.

Elena Santarelli contro le mamme: “Basta con le parole di pietà per mio figlio”

La lotta della showgirl e di suo marito Bernando Corradi al fianco del suo piccolo Giacomo (7 anni) insieme al marito Bernardo Corradi ha di sicuro dato molta forza a chi, come lei, affronta una difficoltà del genere, e questo ha scatenato una catena di messaggi di solidarietà ed affetto.

Alcuni, però, sono andati oltre il semplice ‘messaggio di cortesia’ e hanno preteso anche una risposta, un cenno da parte della diretta interessata. È lì che è venuto fuori il messaggio adirato di Elena Santarelli contro le mamme ‘impazienti’:

“Cara – ha scritto sul suo profilo Instagram – lei non immagina neanche i messaggi che mi arrivano, non posso leggerli tutti e mi creda che non è egoismo il mio. Ogni giorno ricevo messaggi di mamme che mi scrivono: il mio non ce l’ha fatta la il tuo ce la farà! Lei non si rende conto del bagno di dolore che affronto ogni giorno e trovo ingiusto che mi debba ancora una volta giustificare, lasciatemi in pace e soprattutto non voglio parole di pietà per mio figlio“.

“Lasciatemi in pace, nessuno deve dirmi come comportarmi con mio figlio”: la reazione della showgirl davanti al commento su Instagram

Poi la chiosa finale: “Nessuno mi deve dire cosa devo fare o come comportarmi con mio figlio, non ho bisogno di regole o di consigli. Sono su questa barca dal 30 novembre, vivo il mio dolore da sola. Mi sono esposta per fare del bene ma ora chiedo di farla finita“.