34 CONDIVISI Condividi Tweet

Il diritto di famiglia ha una nuova frontiera: Elenoire Casalegno annuncia il divorzio via social. La conduttrice, sposata con il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi, ha rivelato sulla sua pagina Instagram di aver posto la parola fine alla loro storia d’amore. Una decisione sofferta e dolorosa, ma presa di comune accordo – almeno stando a quanto dicono i bene informati – dopo un’infinita serie di conferme e smentite.

“Ci sono momenti in cui preferirei restare in silenzio, tutelando la mia privacy, e quella delle persone a me care. Purtroppo, non sempre è possibile. Negli ultimi mesi molto si è detto, romanzato, ma la verità, dolorosa, non si trova in superficie, dimora nello strato più profondo della nostra intimità”, scrive la Casalegno su Instagram. Elenoire e Sebastiano si erano sposati il 18 luglio 2014 con rito religioso a Manerba sul Lago di Garda.

Elenoire Casalegno annuncia il divorzio: le sue parole

“Ogni scelta della mia vita è stata dettata dal cuore, e così anche il mio matrimonio. Avrei sperato non fosse questo l’epilogo, ma accetto ciò che la vita mi propone, anche i momenti di sofferenza, perché insieme ad essi, ci sono ricordi di gioia e felicità”, ha aggiunto. Proprio dopo il rito religioso, arrivato in seguito a quello civile, qualcosa nella coppia si è rotto. “L’unica certezza che rimane è l’affetto che continuerò a provare per colui che è stato mio marito”, la sua conclusione.