1 CONDIVISI Condividi Tweet

Eleonora Daniele brutalizza don Minutella, il prete anti Bergoglio che si è rifiutato di fare un pubblico attestato di fedeltà a Papa Francesco. Il sacerdote sta facendo parlare molto di se in queste settimane. Lo scorso novembre l’ex parroco della comunità di San Giovanni Bosco nel quartiere palermitano di Romagnolo è stato allontanato dalla sua parrocchia ed è finito in odore di scomunica.

Noto per il suo atteggiamento oltranzista, padre Alessandro ritiene le posizioni di Bergoglio corrotte e devianti rispetto alla purezza della dottrina. Non solo. Recentemente ha creato una comunità di suore laiche non riconosciuta dalla Chiesa, chiamata “Piccola Nazareth”. Daniele ha trattato l’argomento a Storie italiane proprio per far chiarezza sulle sue affermazioni. Ma non l’ha presa proprio bene.

“Crediamo che don Minutella abbia un carisma diverso. Siamo dieci ragazze che vivono il carisma di preghiera”, hanno raccontato in studio le “persone consacrate” di “Piccola Nazareth”. I toni si sono subito accesi. “La Chiesa deve dire che questa è una buffonata”, ha tuonato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo.

Il programma ha poi raccolto la testimonianza di una donna che frequentava la chiesa di San Giovanni Bosco. Don Minutella, secondo la fedele, “aveva un tono strano: assumeva atteggiamenti e parole autoritarie nei confronti della Chiesa e del Papa. Ce l’aveva anche con le persone divorziate. Non si può stare sul pulpito e parlare in quel modo. Le anime si manipolano con grandissima facilità. Io ho avuto paura. Ha un modo di porsi veramente entusiasmante, che cattura. Era come se minacciasse le persone presenti. Ti attrae ma già ti senti vittima, sono meccanismi così strani che non vedevo l’ora di andarmene”.

Eleonora Daniele brutalizza don Minutella: le sue parole

Quando una delle “suore” di padre Alessandro ha rivelato che all’interno della “Piccola Nazareth” c’è “un’acqua miracolosa, per chi crede al sovrannaturale”, Eleonora Daniele non ci ha visto più. “Ancora con l’acqua che guarisce? Non ne voglio sentire più parlare!”, ha sbottato la conduttrice, già al centro di memorabili liti televisive come quella con Alba Parietti. La puntata di Storie italiane è disponibile su RaiPlay.