Eleonora Giorgi a Ballando sarà una delle stelle più attese. L’attrice ha anticipato il suo ritorno in televisione concedendo una lunga intervista a La confessione, il programma di Peter Gomez in onda su Nove venerdì 2 marzo. Un resoconto della sua gioventù ribelle, piena di successi come icona sensuale del cinema anni ’70 ma anche di problemi legati all’uso di eroina e al turbolento matrimonio con Angelo Rizzoli. Proprio al rapporto con l’editore del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera si legano alcuni degli scandali più bui della prima Repubblica, dalla P2 al crac del Banco Ambrosiano, passando per la misteriosa morte del banchiere Roberto Calvi nel 1982.

Eleonora Giorgi a Ballando per esorcizzare il passato

Quando la stampa diffuse l’elenco degli adepti della P2, il mondo le crollò addosso. “Io ero nel pieno della mia carriera”, ha confessato Giorgi. “Improvvisamente notai che tutto intorno a me era diverso, anche sul set. Mio marito ridicolizzava quell’elenco e negava completamente: quando gli ho chiesto di cosa si trattasse, mi ha risposto: ‘Cosa ne so, si tratterà di un club di amici, figurati se io sto con il compasso e i cappucci in testa’”.

Eleonora Giorgi, dai figli Andrea e Paolo passa la rinascita

Fu il primo figlio Andrea – il secondo, Paolo, è nato dalla successiva relazione con Massimo Ciavarro – a darle la forza di ricominciare. “‘Io non accetto critiche da nessuno, meno che mai da te: se ti va è così, altrimenti la porta è là’, mi disse Angelo”, ha raccontato. “Quando Angelo era in carcere, mi chiedeva di contattare Agnelli, Craxi, Andreotti. Andai da quest’ultimo, che mi gelò chiedendomi cosa sapessi delle azioni del Nuovo Banco Ambrosiano. Io lo guardai esterrefatta: ‘No, presidente, io non so nulla’”. Ballando con le Stelle 2018 sarà per lei l’ennesima avventura di una vita ribelle e scandalosa, ma sempre con i piedi per terra.