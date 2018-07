1 CONDIVISI Condividi Tweet

Eleonora Giorgi attacca Serena Grandi nel corso della festa organizzata da Alfonso Signorini per il settimanale Chi. L’attrice lo fa con una punta di cattiveria nella voce e, soprattutto, in presenza di pubblico. Motivo delle offese gratuite? Le forme abbondanti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2.

Eleonora Giorgi attacca Serena Grandi e la umilia in pubblico

Che la Giorgi non abbia tatto lo si è visto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Questa volta la sua mancanza di delicatezza ha colpito Serena Grandi la cui unica colpa (che colpa non è, ma forse per Eleonora Giorgi sì) è avere qualche chilo in più da mostrare.

Tutto è cominciato quando Giovanni Ciacci, reduce anche lui da Ballando con le Stelle, decide di portare con sé in pista la Grandi per dar sfogo al suo talento nella danza. È stato proprio questo il momento in cui la Giorgi, rivolgendosi a Ciacci ma riferendosi alla presente collega, ha detto: “Giovanni ma perché Serena non dimagrisce un po’? Dalle la tua dieta e un po’ della tua disciplina!“. Insomma, un commento del tutto fuori luogo e, soprattutto, controcorrente alle lotte femminili del momento che vedono nel body shaming una forma di bullismo bella e buona.

La lotta femminista al body shaming

Per ogni Eleonora Giorgi che prende di mira una donna, ce n’è un’altra che combatte la sua battaglia contro il body shaming. Recente è la notizia di Chiara Ferragni contro il Corriere della Sera. La testata, infatti, ha definito le amiche della socialite ‘grasse’ solo perché hanno mostrato le loro forme morbide. La ragazza proprio non se l’è tenuta ed ha messo all’angolo il Corriere con poche e semplici parole: “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano scrivere cose del genere. In un mondo in cui ci battiamo per far sentire bene le ragazze e dar loro sicurezza, additare i difetti fisici (miei o delle mie amiche) è veramente un messaggio sbagliatissimo“.