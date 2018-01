278 CONDIVISI Condividi Tweet

Eleonora Giorgi vuole farsi suora e chiudersi in convento. L’attrice, 64 anni, convolerà presto a nozze con il conduttore Costantino Della Gherardesca nel nuovo programma di Rai 2. Intanto, anticipa la volontà di “sparire dalla circolazione” alla ricerca di un contatto più intimo con se stessa.

La star di Appassionata e Borotalco ha raccontato questa curiosa scelta in un’intervista al settimanale Spy. Le sue ultime apparizioni risalgono al 2016, quando era stata nel cast di Don Matteo 10, My Father Jack e Attesa e cambiamenti. Ora il rilancio in tv con Costantino e le altre spose Elisabetta Canalis, Valeria Marini e Paola Ferrari, prima dell’addio definitivo.

“Sento molto forte il bisogno di raccoglimento per il quarto tempo della mia vita”, ha spiegato Giorgi. “Ho passato molte notti a cercare sul web i conventi migliori, mi piacerebbe condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione. È una possibilità lontana, ma arriverà il momento in cui lascerò tutto”.

Non è la prima volta che si paventa l’ipotesi di vedere Eleonora Giorgi in convento. Già nel 2016, in occasione della presentazione della sua autobiografia Nei panni di un’altra, l’attrice sex symbol del cinema italiano anni Settanta si era detta pronta alla clausura. “Il mio secondo nome è Orsola. Sono stanca. Non ne posso più del cuore che batte forte e mi assorda”, aveva ammesso.

Giorgi ha poi detto la sua sul tema molestie che ha scosso il mondo del cinema. “Mi ha sconvolta la misoginia di quelle donne che giustificano le molestie e non credono a chi decide di denunciare”, ha dichiarato. “So cosa si prova: anche io ho avuto le mie belle molestie da persone che sono state all’apice e hanno avuto potere alto e puro”.

“Ho detto dei no garbati, ma non è che non mi siano costati. Quantomeno non sono stata favorita. Quando una persona ti travolge su un divano, uscirne diventa complicato”, ha aggiunto. “Ero anche molto ragazzina, considerando che allora si diventava maggiorenni a 21 anni”.