Eliminato Gianluca Impastato, l’attore comico venuto fuori dalle fila di Colorado Cafè, celebre per il suo personaggio ‘Chicco d’Oliva’ e i suoi sketch con I Turbolenti. Il GF Vip manda a casa il concorrente per lo stesso identico motivo di Marco Predolini: un’irripetibile best*mmia.

Eliminato Gianluca Impastato: il video che mostra la conversazione che lo ha fatto squalificare

Una puntata ricca di colpi di scena e ‘variazioni’ di copione: dall’ingresso d Carmen Russo, Corinne Clery e Raffaello Tonon, il ritorno di Bossari, fino alla sospirata lettera di Soleil a Luca (“Mi fa sorridere quello che scrive – ha commentato l’ex tronista – Chi fa queste cose non può girare a testa alta. Sono stato malissimo. Ho sofferto in silenzio.“), questa settimana le carte in tavola sono state decisamente rimescolate.

Ad annunciare che è stato eliminato Gianluca Impastato è stata Ilary Blasi, che poco dopo l’inizio dello show, ha riportato le parole ufficiali della redazione: “Nella casa del Grande Fratello siete sempre responsabili di quello che fate e dite . Le tue parole Gianluca hanno violato lo spirito del programma, devi abbandonare la casa stasera stessa”.

Ed ecco, quindi, che il concorrente ha dovuto lasciare lo show: Malgioglio non ha potuto fare a meno di commentare a sua maniera “Se uno andasse a dormire a mezzanotte come me, certe cose non succederebbero”.

Guarda il video di quando Impastato si lascia scappare una best*mmia

Ma cos’avrà detto il comico di Colorado di così irripetibile? Mentre i due nuovi nominati (Jeremias e Veronica) si contendono l’apprezzamento del pubblico – e quindi il salvataggio per la prossima puntata – ecco che rispuntano video di quando, alle 4 di notte, Gianluca, parlando con Daniele Bossari, Jeremias Rodriguez e Luca Onestini ha lasciato cadere un’espressione troppo colorita.

Dalla registrazione, a causa del bip di censura, è possibile solo farsi un’idea (a giudicare dalla durata dellla voce) di quali siano state le esatti parole. La domandaè: è stato un provvedimento giusto?