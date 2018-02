194 CONDIVISI Condividi Tweet

In piena campagna elettorale, fa rumore la presenza di Elisa Isoardi a Sanremo 2018 con Salvini. La conduttrice, in onda ogni mattina da lunedì a venerdì su Rai 1 con Buono a sapersi, è arrivata al Festival come madrina d’eccezione per il decimo compleanno di Casa Sanremo.

Venerdì 9 febbraio, per la quarta serata della kermesse, sarà invece in platea all’Ariston accompagnata dal leader della Lega. Le telecamere della Rai, in caso, potranno inquadrare soltanto lei, perché lui per la par condicio non si deve vedere. La coppia ha ricevuto biglietti omaggio, l’equivalente è stato donato in beneficenza.

“Siamo stati invitati dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. E poi Sanremo è come la Santa Messa, bisogna anche andare a seguirlo dal vivo”, ha raccontato Isoardi al Corriere della Sera. “Il gossip fa parte del lavoro e della vita, se sei un personaggio famoso e sei fidanzata con un altro personaggio pubblico è naturale che sia così. Ma siamo una coppia normalissima”.

“Spero che la mia vita privata non influenzi in nessun modo la mia carriera”, ha aggiunto. “Sono 15 anni che faccio questo lavoro, e penso di aver dimostrato di saperlo fare”. Scansate le polemiche, al suo futuro pensa soltanto in termini di crescita professionale: “Ho 35 anni, l’età in cui una conduttrice inizia ad avere esperienza e maturità giusta. Penso a un programma magari sull’attualità, magari sempre sull’alimentazione”.

Elisa Isoardi a Sanremo 2018 con Salvini

Con la coppia Isoardi-Salvini la politica irrompe di prepotenza a Sanremo. In realtà, ci aveva già pensato una dei big in gara durante la conferenza stampa: Ornella Vanoni voterà Bonino e lo aveva ammesso candidamente. Dal suo canto Renzi, da buon democristiano, è stato più diplomatico e ai suoi ha detto: “Rispettiamo la sacralità di Sanremo”. Salvo poi lasciarsi scappare su Twitter, dopo lo show di Fiorello: “Ha già vinto lui. Oggettivamente il numero uno”. Con tanto di risposta immediata di Le frasi di Oshø.