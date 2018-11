0 CONDIVISI Condividi Tweet

Elisa Isoardi cambia look e i fan lo notano subito. Qualcuno crede si tratti di una strategia di Rai 1 per risollevare gli ascolti de La Prova del Cuoco: da quando Antonella Clerici e tutto il vecchio cast sono andati via lo share del programma è diminuito parecchio e la produzione le prova tutte pur di rianimare la situazione.

Elisa Isoardi cambia look: la conduttrice taglia i capelli, ma i fan non apprezzano gli outfit

La conduttrice di Rai 1 pubblica sul suo profilo Instagram una foto di lei che taglia i capelli mentre ripassa il copione della puntata. Il risultato? Chioma accorciata di qualche centimetro e che ora arriva sulle spalle. Questo, però, non basta a convincere i fan che non gradiscono gli outfit di Elisa.

“È bellissima. Ma i vestiti che le fanno indossare sono orribili, degli abbinamenti orrendi. Ma perché?!?“, scrive uno dei tanti ammiratori in rete. Chi sa che l’intento di Elisa non solo sia quello di salvare lo show, ma anche di ricucire i rapporti e riconquistare l’ex fidanzato Matteo Salvini. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in difesa dell’ex compagna in un’intervista a Barbara D’Urso pregando gli italiani di concentrarsi più sull’operato di entrambi che sulla loro vita privata: “Lasciate in pace Elisa e fatele condurre La Prova del Cuoco, che fa benissimo, senza romperle le scatole”.

Elisa Isoardi lancia un messaggio commovente ad Anna Moroni

Il pubblico italiano resta affezionato alla vecchia padrona di casa, Antonella Clerici, ma c’è da dire che la Isoardi sa bene come svolgere il suo lavoro. In primis, mostrando solidarietà verso le colleghe: è stata proprio lei la prima ad inviare un forte abbraccio e un messaggio d’affetto ad Anna Moroni per il recente lutto della sorella.