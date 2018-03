81 CONDIVISI Condividi Tweet

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Elisa Isoardi commenta le elezioni del 4 marzo. La conduttrice, in onda ogni mattina da lunedì a venerdì su Rai 1 con Buono a sapersi, fa coppia con Matteo Salvini dal 2016. Il leader della Lega è stato il grande vincitore della tornata elettorale insieme al Movimento 5 Stelle. “Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore”, ha detto la presentatrice.

Elisa Isoardi commenta le elezioni del 4 marzo

Isoardi ha poi ammesso: “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra”. Aveva fatto discutere la sua presenza a Sanremo 2018 con il compagno, in piena campagna elettorale. Allora era stata la par condicio Rai a “oscurarli” agli occhi del pubblico. D’altronde, dopo altre star della tv come Alena Seredova e Antonella Clerici, anche Elisa aveva “sdoganato” su Instagram la sua relazione con Matteo Salvini postando vari selfie di coppia.

Elisa Isoardi Matteo Salvini, donne e potere

“Non è detto che il potere aiuti”, ha aggiunto la conduttrice nell’intervista. “A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quel che si pensi. Devono dimostrare più di altri. Devono scrollarsi di dosso l’etichetta del privilegio. Ma, alla fine, chi fa bene e con amore il proprio lavoro verrà sempre premiato. La qualità vince sempre”. Parole d’amore e rispetto, nonostante la scorsa estate si fosse parlato di crisi tra la coppia. Il settimanale Chi aveva diffuso alcune foto che ritraevano Isoardi baciarsi appassionatamente con un altro uomo in Spagna, a Ibiza. “Stiamo felicemente e serenamente insieme. Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni”, aveva tuonato Salvini in merito.