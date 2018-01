79 CONDIVISI Condividi Tweet

Elisa Isoardi torna alla Prova del Cuoco? Molto probabile. La puntata di ieri de L’Intervista ha visto ospite Antonella Clerici da Maurizio Costanzo. La conduttrice ha aperto il suo cuore al giornalista di Canale 5, parlando dei dolori del passato ma anche dei progetti per il futuro. La Clerici, infatti, ribadisce la sua intenzione di ritirarsi dalla conduzione del programma culinario del mezzogiorno di Rai 1 per allentare i ritmi serrati e stare di più accanto al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. Il testimone, quindi, passerà a un’altra presentatrice e la stessa Antonella lascia intendere che potrebbe essere proprio la Isoardi.

Elisa Isoardi torna alla Prova del Cuoco? La Clerici confessa a L’Intervista

La Clerici lascia La Prova del Cuoco e già si pensa ad una sua sostituta. Probabilmente sarà proprio la Isoardi a riprendere in mano le redini del gioco: “Elisa Isoardi mi ha fatto soffrire quando conduceva La Prova del Cuoco. Ma non è stata colpa sua bensì di chi non mi ha fatto ritornare a condurre il programma dopo il parto. Lei ha fatto bene ad accettare, è stata brava, è rimasta nell’ambiente. Magari un giorno tornerà a condurre la trasmissione”.

Se Elisa Isoardi sostituisce Antonella Clerici è ancora da vedere, ma le parole della bionda conduttrice lasciano poco spazio ai dubbi. La compagna di Matteo Salvini, dal canto suo, ha parlato della sua voglia di rimettersi in gioco: “Tornare a condurre La Prova del Cuoco mi piacerebbe perché è un programma che mi ha dato tanto, ma non nascondo che mi piacerebbe sperimentarmi in un’altra fascia diversa da quella mattutina fatta per molti anni“.

Elisa Isoardi sta per sposarsi?

Dal lavoro alla vita privata il passo è breve. Dopo la tempesta della scorsa estate torna il sereno sulla coppia Isoardi – Salvini. La presentatrice di Buono a Sapersi, infatti, pare stia aspettando la proposta di matrimonio dal fidanzato, come dichiarato al settimanale Oggi: “Sono una donna all’antica. È l’uomo che deve chiedere alla sua donna di sposarlo. Io e Matteo stiamo benissimo insieme. Abbiamo un equilibrio perfetto. Non mi resta che aspettare la proposta“.