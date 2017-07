471 CONDIVISI Condividi Tweet

Elisa Isoardi tradisce Salvini e sui social è pioggia di insulti. La conduttrice, fidanzata con il leader della Lega da un anno e mezzo, è stata fotografata da Chi nel pieno di un presunto e clamoroso tradimento.

Isoardi è stata paparazzata mentre bacia appassionatamente un uomo a Ibiza. Si tratterebbe, secondo le anticipazioni della rivista, di Matteo Placidi, un avvocato ben inserito nella movida dell’isola spagnola.

Nella stagione appena conclusa e nei palinsesti Rai 2017-2018, la presentatrice è confermata nella mattina di Rai 1. Il suo slot di alimentazione e salute avrà il nuovo titolo di Buono a sapersi. In pausa estiva, solo pochi giorni fa era apparsa insieme a Salvini a Modena per il soundcheck del concerto di Vasco Rossi. Il segretario del Carroccio aveva postato la loro foto insieme sul suo profilo Instagram ufficiale.

“Le nozze arriveranno quando sarà il momento giusto che, magari, potrebbe essere l’attesa di un erede. Ho 34 anni e la voglia di un figlio è quanto di più naturale esista”, aveva dichiarato la conduttrice a Novella 2000. “Ho sempre dato priorità al mio lavoro, alla mia carriera. Ma quando trovi la persona giusta la tua vita si colora di altre aspettative”.

Elisa Isoardi tradisce Salvini: brutali reazioni social

Ora tutto sembra cambiato. Su quello stesso scatto di Instagram, Isoardi è stata presa di mira con parole pesanti. “Fregatene di questa svampita, meriti di meglio”, è l’incitamento a Matteo. Mentre i più maliziosi scrivono che “Elisa Isoardi bacerebbe anche Peppa Pig per far carriera”.

C’è anche chi apprezza il suo comportamento. Da “Brava Elisa, non capivo come potevi stare con quella mozzarella fritta di Salvini” a “Bel colpo. Lui mi sembra assai più interessante e soprattutto non so come hai superato un anno e mezzo di conversazioni con Salvini”. Resta che quando il pubblico divora il privato, si fa politica anche con il gossip.

Giovedì sera, #ModenaPark, bellissimo! Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) in data: 2 Lug 2017 alle ore 07:23 PDT

Miss you #loveyou Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 8 Lug 2017 alle ore 07:27 PDT