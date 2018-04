22 CONDIVISI Condividi Tweet

L’abbiamo vista tra le spose di Costantino e sappiamo con certezza che ha molta nostalgia dell’Italia: ma è possibile c’è chi sospetta di una Elisabetta Canalis in crisi con il marito Brian Perri. La voce è arrivata anche all’ex velina, che ha approfittato per commentare un’altra indiscrezione: quella che la vede prossimamente nel cast di una celebre fiction italiana in onda tutti i giorni sulla Rai…

Intervistata di recente da Oggi, la divertente interprete della sit-com Love Bugs ha innanzitutto commentato l’ipotesi di un suo ingresso in Un Posto Al Sole, la storica fiction di Rai Tre ambientata a Napoli e in onda dal 1996: “Sarebbe bello ma ai mormorii non posso dare credito- ha commentato, non negando né confermando la possibilità, ma lasciandosi scappare comunque un certo entusiasmo all’idea – Mi piacerebbe girare a Napoli. Amo follemente quella città. Ci sono stata quest’estate con mio marito e la mia bambina e mi sono sentita subito a casa”.

Riguardo le indiscrezioni su Elisabetta Canalis in crisi con il marito, è presto detto: “Mi comprende in ogni sfumatura. Brian ha avuto la capacità di capirmi, di leggermi dentro – si sente di confidare ai lettori di Oggi, parlando della sua attuale relazione – Io e mio marito grazie a Dio non abbiamo mai conosciuto la parola crisi”.

Il rapporto con George Clooney: cos’è rimasto tra loro

Tutto sereno e felice, insomma, per la bella ex velina. Progetti di allargare la famiglia? “Un nuovo figlio dopo Skyler Eva non è un progetto immediato per noi al momento. Se dovesse arrivare la lieta notizia, ne saremo di certo entusiasti”. Un ultima domanda di Oggi sul suo ex più famoso e chiacchierato, il mitico George Clooney: “Il nostro rapporto è ormai preistoria. Il tutto però è finito con civiltà e se dovessimo rivederci, di certo ci saluteremmo”.