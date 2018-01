1 CONDIVISI Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci a Striscia La Notizia riceve il Tapiro D’Oro da Valerio Staffelli in persona. L’inviato l’ha raggiunta a Montecarlo, dove la showgirl ha passato le vacanze natalizie, per consegnarle il ‘premio’. Il motivo è quello che ormai tutti conosciamo: la presentatrice e Flavio Briatore hanno firmato poco prima di Natale le carte della separazione e sono sulla cresta del gossip.

Elisabetta Gregoraci a Striscia La Notizia riceve il Tapiro D’Oro

La conduttrice di Made in Sud è stata raggiunta a Montecarlo da Staffelli. L’inviato, infatti, ha tentato di strapparle qualche parola in merito alla recente separazione. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati ufficialmente il 23 dicembre, quando hanno firmato per la separazione consensuale, dopo 10 anni di matrimonio. I due hanno deciso di trattare la faccenda con riservatezza e rispetto reciproco per il bene del figlio Nathan Falco.

Nonostante la rottura, Elisabetta e Flavio mantengono un ottimo rapporto fatto d’affetto e stima reciproca. A dichiararlo è la Gregoraci stessa: “I giornali scrivono tante stupidaggini. L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene“. Sembra, infatti, che nessuno dei due coniugi abbia avuto particolari pretese nei confronti dell’altro: le voci di grandi cifre per gli assegni di mantenimento sono, quindi, del tutto infondate.

Perché la Gregoraci e Briatore hanno rotto?

Alcuni dicono che la coppia Gregoraci – Briatore abbia rotto a causa di un nuovo amore di lei. In realtà la modella nega l’esistenza di spasimanti e nuovi compagni e dichiara con sicurezza che è così anche per l’ex marito. Le cause, secondo i giornali, sono da attribuire ad un mancato accordo su dove passare le vacanze col figlio Nathan. Flavio voleva andare in Kenya, lei non ne aveva molta voglia. Alla fine Briatore ci è andato lo stesso a passare il capodanno in Africa col piccolo, godendo della compagnia di amici come Paolo Bonolis e Ezio Greggio, mentre Elisabetta ha passato le feste a Montecarlo.