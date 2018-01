445 CONDIVISI Condividi Tweet

Come sta Elisabetta Gregoraci dopo Flavio Briatore e la chiusura di una relazione che durava da ben 11 anni? La presentatrice di Made in Sud ha pubblicato per la prima volta alcuni messaggi sui social che, ad uno sguardo attento, rivelano parte del suo stato d’animo attuale.

Elisabetta Gregoraci dopo Flavio Briatore e la fine della loro relazione

Sul profilo social della bella showgirl, infatti, è spuntata una frase che dice “Più forte è il carattere, più fragile è l’anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più. La firma è E.G., le sue iniziali. Segno, quindi, che è stata proprio lei ad essere stata ispirata da queste parole dal retrogusto un po’ malinconico. Il riferimento alla recente rottura con l’imprenditore è evidente, infatti molti commenti dei suoi fan cercano di rincuorarla e darle forza per questo nuovo periodo della sua vita.

C’è da precisare, tuttavia, che Elisabetta Gregoraci dopo Flavio Briatore non si allontanerà dal principato di Monaco per non destablizzare l’equilibrio del figlio Nathan. La fine della storica relazione con il proprietario del Billionaire sembrerebbe essere stata consensuale, tra di loro i rapporti sembrerebbero amichevoli, così come gli eventuali accordi di divorzio.

L’augurio della Gregoraci: “Nella vita si cade e ci si rialza sempre”

Vacanze di Natale separate ed un nuovo futuro da scrivere dopo la fine del loro amore: gli auguri di buon anno della presentatrice sono particolarmente ispirati, in questo senso. Ecco cos’ha scritto: “Auguro di cuore ad ognuno di voi un 2018 strepitoso, felice e pieno di soddisfazioni, carico di positività, gioie e salute con le persone che vi amano,vi vogliono bene e vi apprezzano, ricordatevi che ognuno di noi non e’ mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere. Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai. Vi abbraccio tutti. Auguri auguri auguri di cuore dalla vostra Eli“