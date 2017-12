186 CONDIVISI Condividi Tweet

Era molto tempo che si vociferava su una loro presunta crisi, ed ora arriva la notizia ‘ufficiale’: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati. Si preparano le carte per il divorzio dopo ben 11 anni di (chiacchieratissima) relazione e un figlio, Falco Nathan. A diffondere i dettagli l’avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati: i dettagli sul divorzio e gli accordi economici

Intercettata dai media mentre si recava alla celebre residenza di Montemarcello, il noto legale dichiara: «Il segreto professionale mi impone il silenzio». Eppure, i rumors che vogliono che la coppia si sia rivolto proprio a lei, è sempre più insistente.

La storia tra i due (cominciata quando lei era più che ventenne) aveva stupito tutti e animato non poche critiche (un po’ come Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo), ma lui non si è mai lasciato scoraggiare: quella ragazza così tenace, affascinante e affettuosa che, in un momento delicato come quello del suo intervento chirurgico, ha scelto di rimanere al suo fianco.

30 anni di differenza, lei pian piano ha cominciato a diventare un volto di punta del piccolo schermo, soprattutto grazie al suo ruolo in Made in Sud con Gigi e Ross. Adesso, invece, non non si parla d’altro che del fattoo che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ma quali sono i dettagli del divorzio che i due dovranno (presumibilmente) affrontare?

Cosa prevederebbe l’accordo tra i due ex coniugi

A parlare è il settimanale Chi che la definisce una “separazione consensuale” e racconta i termini dell’accordo: per lei “Una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore” più un assegno di mantenimento particolarmente corposo e le quote della Gregoraci nei Twiga e Billionaire, gli storici locali appartenenti al magnate, nonché un attico a Roma