Elodie e Emma hanno litigato? Da quando la cantante dai capelli rosa ha preso l’inaspettata decisione di non collaborare più con la Marrone, è questa la voce che circola in giro. Questa vicenda non ha avuto trascorsi facili. Tutto è cominciato quando la Di Patrizi ha annunciato la decisione di cambiare manager e con lui team di lavoro. L’apice arriva quando tra Emma e Red Ronnie, però, si innesca un litigio social a colpi di post al vetriolo. Lui critica aspramente il meccanismo di sfruttamento dei talent dentro il quale molti ragazzi finiscono incastrati, lei si difende con le unghie e con i denti da tali accuse. Ma Elodie cosa dice al riguardo?

Elodie e Emma hanno litigato? Tutta la verità sull’accaduto

Da quando la Di Patrizi è passata sotto tutela di Fabrizio Giannini, suo nuovo manager, nessuno aveva ancora proferito ufficialmente parola sull’accaduto. La prima a rompere il silenzio è stata proprio Elodie, che ha deciso di parlarne durante un’intervista tenutasi al Collisioni Festival del quale era ospite.

Elodie esordisce parlando dei suoi trascorsi con Emma e di quanto il carattere deciso di quest’ultima l’abbia aiutata: “Siamo andate d’accordo, c’è stato un rapporto molto sincero […] Forse avevo bisogno (della Marrone, ndr) perché io sono sempre stata molto dura ma in quel momento ero abbastanza morbida e volubile, quindi una persona che mi dicesse cosa fare mi serviva […] Nella mia vita ho conosciuto poche persone così tenaci. Quando lei crede fortemente in qualcosa, poi ci arriva. Io sono molto più realista, guardo tutto in modo forse pessimista”.

Di Patrizi: “Emma? Adesso faccio a modo mio”

L’interprete di Verrà da sé parla, infine, del cambio di rotta intrapreso e del distacco da Emma Marrone: “Dopo Sanremo ho capito che forse era il momento di fare le cose a modo mio. Quando hai una persona molto forte accanto è difficile dire la propria ma non perché le altre persone non te ne diano la possibilità […] Poi a febbraio, dopo Sanremo, ho pensato che potevo volare con le mie ali […] Ci ho messo due settimane per arrivare a questa decisione, mi sono sentita in colpa perché, quando una persona ti dà tanto, pensi che ti stai comportando male o sei ingrata […] ma è giusto che le persone siano libere, che ragionino con la propria testa e facciano il loro percorso. Poi i rapporti quando sono sinceri rimangono sinceri“.