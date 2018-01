Elton John si ritira dalle scene musicali: l’annuncio arriva sui social

3 CONDIVISI Condividi Tweet

È ufficiale: Elton John si ritira dalle scene musicali dopo mezzo secolo di carriera. A comunicare la notizia è il cantante stesso e lo fa attraverso i social media e il suo sito ufficiale. Il celebre artista decide, quindi, di abbandonare lo spettacolo per dedicarsi a tempo pieno ad altri aspetti della sua vita come il matrimonio e la paternità.

Elton John si ritira: “Voglio chiudere questo capitolo della mia vita”

L’addio di Mr John, comunque, non è definitivo e nemmeno immediato. Il cantante, infatti, partirà per il suo ultimo tour mondiale che toccherà 300 città di tutto il mondo e durerà ben 3 anni. Dopo il Goodbye Yellow Brick Road tour, ad ogni modo, l’interprete di Candle in the Wind non scomparirà del tutto dal panorama musicale ma continuerà a comporre brani e a fare dischi. Un addio parziale, quindi, che semplicemente abolisce le esibizioni dal vivo.

Elton John scrive sulla home del suo sito internet: “L’esibizione dal vivo mi dà carica e sono estasiato nel continuare a suonare per il pubblico di tutto il mondo. Ho in programma di portare la passione e la creatività che ha intrattenuto i miei fan per decenni nel mio ultimo tour. Al termine del tour, non vedo l’ora di chiudere questo capitolo della mia vita dicendo addio alla vita on the road. Devo dedicare più tempo a crescere i miei figli“.

Elton John abbandona le scene perché malato?

La versione ufficiale è quella che il cantante stesso ha svelato: “Non smetterò di fare musica, continuerò a scrivere canzoni e a fare dischi ma le mie priorità oggi sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita e accompagnarli alle partite di calcio“. Qualcuno, però, ipotizza che il ritiro sia a causa di problemi di salute. Ricordiamo che lo scorso aprile Elton John ha rischiato di morire a causa di una rara infezione contratta in Sudamerica e che gli è costata la cancellazione di alcune date del tour.