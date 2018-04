Elvis Presley si è suicidato? Lo rivela l’ex moglie Priscilla Presley

37 CONDIVISI Condividi Tweet

Elvis Presley si è suicidato? Stando alle ultime dichiarazioni dell’ex moglie Priscilla Presley pare proprio di sì. Il cantante, amato dalle giovani generazioni del tempo, pare avesse gravi problemi legati alla droga. A raccontarlo è stata la stessa Priscilla in un recente documentario HBO intitolato Elvis Presley: The Searcher.

Elvis Presley si è suicidato? Il racconto dell’ex moglie

Elvis Presley moriva 40 anni fa nel bagno di Graceland, la sua reggia di Memphis. Per alcuni il cantante sarebbe ancora vivo. Questa notizia e le recenti dichiarazioni dell’ex moglie sul suo presunto suicidio gettano ulteriori ombre e misteri sulla vita dell’uomo. Il re del rock era dipendente dalla droga e sapeva benissimo che questa cosa l’avrebbe condotto alla morte ma, nonostante tutto, rifiutava l’aiuto altrui.

È tutto confermato dalla signora Presley: “Elvis sapeva cosa stava facendo. La gente nel gruppo cercava di aiutarlo, ma non potevi dire a Elvis Presley cosa fare. Non potevi. Voglio dire, saresti stato fuori di lì in men che non si dica. Ci provavano ma non c’era modo di riuscirci“. Elvis morì nel 1977 all’età di 42 anni. Ai tempi l’uomo non era più sposato con Priscilla, con la quale aveva divorziato nel 1973 dopo un matrimonio durato 6 anni e la nascita della figlia Lisa Marie.

Elvis era depresso? Le possibili cause del suicidio

Priscilla ha un’idea ben precisa delle cause della dipendenza del cantante. Quando Elvis era a combattere in Germania durante la guerra, veniva data ai soldati della droga per far sì che restassero sempre vigili. Da lì sarebbe cominciato il suo calvario, ma non solo: molto probabilmente il re del rock era depresso. La scoperta è stata fatta dall’amico e manager del cantante Joe Esposito. Quest’ultimo avrebbe trovato dei documenti autentici scritti da Elvis dove il cantante esprimeva il suo ‘mal di vivere’: dalla stanchezza della dipendenza dalla droga al pentimento del divorzio. Rick Stanley, fratello dell’artista, ha dichiarato: “La nota manoscritta sembra autentica. Per me è una chiara indicazione del fatto che il suicidio era nella sua mente“.