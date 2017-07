0 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma canta Pino Daniele e scoppia la polemica. È successo durante la scorsa puntata del Wind Summer Festival presentato da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5. La cantante salentina ha deciso di omaggiare l’artista napoletano col quale aveva stretto amicizia quando questi era ancora in vita. Emma Marrone ha deciso di deliziare il pubblico con un mix di canzoni dell’autore partenopeo scomparso il 4 gennaio 2015 ma qualcosa è andato storto e pare non tutti abbiano apprezzato.

Emma canta Pino Daniele e piovono critiche dai social

L’esibizione della cantante non è piaciuta a molti e le critiche sui social non hanno tardato ad arrivare. In particolar modo, Emma è stata accusata di aver storpiato con eccessivi vocalizzi la delicata Quanno chiove, famosa ballata di Daniele.

Le critiche sono state impietose: “Se volevate veramente omaggiare il grande PINO non facevate cantare lei. Avete rovinato un capolavoro e poi non sa nemmeno pronunciare il napoletano!!! Vergogna!“. E ancora: “Vorrei precisare che non stiamo offendendo nessuno, ma se una cantante non è in grado di fare una cover di un pezzo unico e d’altronde di un cantante che ha contribuito alla storia della musica meglio evitare. Rischia di fare solo brutte figure, come in questo caso“. Insomma, il rimprovero maggiore deriva dal fatto di aver storpiato un testo napoletano che difficilmente chi non è partenopeo è in grado di riprodurre data la complessità del dialetto in questione.

Emma difesa dai fan dopo le critiche

Ultimamente quella che abbiamo visto è una Emma Marrone sensuale per YSL e combattiva sui social ma questa volta non c’è stato bisogno di scomodarsi. A difenderla dalla critiche ci hanno pensato i suoi fan: “Per tutti voi che criticare Emma, siccome siete tutti tuttologi di musica, un’interprete come lei l’ha interpretata ovvero personalizzata, cantata come sa lei. E ci ha messo il cuore, fondamentale per un cantante. Mamma che pesanti“. Il mondo si divide fra haters e fan innamorati e, fortunatamente per la salentina, questi ultimi son sempre pronti a difenderla dai primi.