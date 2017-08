354 CONDIVISI Condividi Tweet

Vacanze da incubo per una delle celebrità più amate dal pubblico: Emma Marrone derubata e narcotizzata a Ibiza. La cantante salentina era approdata nella patria della movida in compagnia delle sue fidate amiche, la sua agente, Francesca Savini, e Alessandra Naskà, la sua autrice.

La pop star era alla ricerca di un periodo tutto divertimento e spensieratezza. La prima parte del 2017 è stata ricca di impegni per la cantautrice.

Dopo il successo di Dentro è tutto acceso, raccolta di pensieri e fotografie edita da Mondadori, Emma è stata continuamente in tour. Ma non solo. Tra nuovi singoli e diverse collaborazioni, ha sostituito Morgan come direttore artistico della squadra bianca di Amici a partire dalla quinta puntata. Ha persino posato sensuale per YSL per lanciare la nuova linea di bellezza di Yves Saint Laurent.

Il ritorno in Puglia per qualche giorno di relax non è bastato. La cantante ha scelto così la “Isla Bonita” di Ibiza affittando una splendida villa con piscina per un mese intero. Tra gite in barca, cene in ristoranti di lusso come El Carnicero, serate in discoteca e incontri con l’amica e collega Gianna Nannini, tutto sembrava andare per il meglio.

Emma Marrone derubata e narcotizzata a Ibiza

Qualche sera fa, Marrone era appena rientrata a casa con Savini e Naskà. L’indomani, al risveglio, l’incredibile sorpresa: le tre si sono svegliate confuse e frastornate. Dopo una rigenerante doccia fredda, le amiche si sono rese conto di essere state derubate di contanti e alcuni oggetti di valore.

Per agire indisturbati, i ladri hanno narcotizzato le ragazze. Sotto shock, Emma ha confidato a persone a lei vicine che non farà mai più ritorno sull’isola. La cantante, infatti, ha immediatamente lasciato Ibiza anticipando il volo di rientro. Ora si trova in Sicilia, dove terrà dei concerti con il maestro Franco Battiato.