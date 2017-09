26 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Marrone e l’amore negli ultimi tempi non vanno molto d’accordo. Dopo una lunga gavetta, Emma vince Amici e viene catapultata nel magico mondo della musica dove comincerà una brillante carriera. Amatissima dal pubblico e stimata dai colleghi, sembra che l’unico elemento che manchi a questa favola da film sia proprio il principe azzurro. La cantante salentina ha avuto ben tre fidanzati famosi ma ogni volta è andata male. Ma cosa farà Emma agli uomini? In una recente intervista a La Repubblica, la Marrone svela qual è il problema che l’affligge in campo sentimentale.

Emma Marrone e l’amore: “Gli uomini hanno paura di me”

Prima Stefano De Martino, poi Marco Bocci e infine Fabio Borriello. Emma Marrone è stata legata sentimentalmente a ognuno di loro ma è sempre finita male. Cosa è andato storto? È presto detto: “Per conquistarmi basterebbe un gelato, invece gli uomini mi vedono come una donna costruita. Il problema è che gli uomini hanno paura di me“.

Certo, i suoi modi da maschiaccio e la sua sicurezza fanno pensare a Emma come a una donna impegnativa. Forse (ed erroneamente) gli uomini credono che sia faticoso corteggiare una persona come lei. Invece non è così, come svela lei stessa: la cantante è una donna semplice e per niente pretenziosa a cui basterebbe davvero poco per essere conquistata.

Emma parla del padre che vorrebbe per i suoi figli

Non solo carriera e lavoro, la Marrone tiene ben presente il valore della famiglia ed è proprio per questo che un giorno vorrebbe costruirne una. Nonostante questa estate si siano viste in rete alcune foto ingannevoli che lasciavano presupporre una Emma Marrone mamma dal pancino sospetto, la salentina non perde la speranza e spiega come vorrebbe che fosse il padre di un suo ipotetico figlio: “Voglio per lui un padre all’altezza. L’amore può finire ma per fare un bambino con un uomo devi assolutamente fidarti di lui, devi essere certa che per suo figlio ci sarà“.