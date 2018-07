546 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Marrone è omosessuale? L’ultimo gossip riguardo la cantante è proprio questo. Non è la prima volta che tali voci vengono attribuite alla vincitrice di Amici che, a tal proposito, chiarisce una volta per tutte la sua posizione in una recente intervista a Grazia.

Emma Marrone è omosessuale? La risposta: “Fosse così, l’avrei già detto”

Pare che Emma Marrone e l’amore non vadano molto d’accordo: la ragazza ha avuto numerose love stories (quella più famosa con Stefano De Martino) che, però, non sono durate a lungo. Forse è questo il motivo per cui molti la credono omosessuale. La sua posizione al riguardo, comunque, è forte e chiara: “Non me ne frega niente. Se fossi lesbica, l’avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna. Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei. Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi“.

La salentina continua: “Probabilmente dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù. Se avessi dovuto dar retta a tutte le persone che dal primo giorno hanno parlato male di me, avrei probabilmente perso la strada e smesso di fare questo lavoro nel giro di sei mesi. […] Non temo chi dice che le mie canzoni sono brutte, che non sono brava, che urlo, che gli stilisti non mi amano. Le polemiche, le critiche fanno parte del gioco. Ci sono cose più importanti“.

La Marrone risponde alle critiche sui social

A proposito di critiche, la Marrone è stata recentemente oggetto di offese sui social per il semplice motivo di aver postato su Instagram una foto dove mostra (involontariamente) il piano cottura sporco della sua cucina: “Volevo dire a tutte le signorine Rottermaier che la cucina è la mia e la lavo quando mi pare. E penso anche a tutte quelle donne che non cucinano per non sporcare. Ogni tanto siate leggere per favore, perché veramente non vi si regge“.