Emma Marrone pubblica una foto con un panino in spiaggia e l’immagine diventa subito virale sui social. Nell’immagine postata dalla cantante, si vede lei, in costume ripresa di schiena, voltata verso di lui che la fotografa. Mentre di solito gli amanti si immortalano nello stringersi la mano verso nuovi orizzonti, la pop star ha preferito raccontare ai suoi follower un altro tipo di felicità: quella della normalità. Così, su una spiaggia salentina, lui finisce per allungarle un panino molto invitante, il loro pranzo al sacco preparato in mattinata per la giornata al mare.

Emma Marrone, la foto del panino in spiaggia

Lo scatto, postato sul suo account Twitter, ha scatenato l’ilarità dei fan, che hanno apprezzato la rivisitazione della classica foto in chiave decisamente ironica. Oltre 500 i retweet, quasi cinquemila i like. Emma piace perché è vicina alla gente, è trendy ma resta una di noi: una ragazza in grado di emozionarsi anche per le cose semplici (le più belle) della vita.

“La felicità è un’idea semplice davanti ad un paninazzo”, le scrive un utente citando a modo suo Mi parli piano, brano diventato proprio in questi giorni disco d’oro. “La prossima volta vogliamo un pasticciotto pugliese”, aggiunge qualcuno con orgoglio regionalistico. “La nostra felicità sei tu”, “Sei il mio guru”, “Sei l’orgoglio della Puglia”, i numerosi commenti d’approvazione.

Emma Marrone, panino al mare diventa virale

“Sei brava a cantare, sei simpatica, sei bella, sei pugliese, mangi il panino con la mortadella… LA PERFEZIONE”, si legge tra gli apprezzamenti al post. “Sei uno schianto di donna!”, “Non so se sei meglio te o il panino”, “Ma che diamanti, a noi donne piace mangiare”, aggiungono altri. Insomma, oltre alla quotidianità che la allontana da ogni divismo, sembra esserci anche un “lui” che allontana i rumors alimentati dai gossip durante l’estate. Alle riviste che alludono ad una Emma Marrone lesbica, lei risponde così.