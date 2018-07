24 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Marrone insultata dai fan e non solo. La cantante è stata vittima di un durissimo attacco mediatico scatenato dalle critiche di un ammiratore incontrato durante la sua vacanza in Sicilia che non ha ottenuto una foto decente da sfoggiare sui social insieme all’artista.

Emma Marrone insultata dai fan: cosa è successo

Tutto è cominciato quando Marco (questo il nome del fan) ha postato una foto venuta male insieme alla vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha scritto una lunga nota in cui spiegava il comportamento freddo e scortese di Emma per il solo motivo di averle chiesto uno scatto insieme. Le parole del ragazzo sono state davvero molto dure: “Nelle tue canzoni parli tanto di rispetto e poi tratti i tuoi fan con sdegno. […] I tuoi discorsi perbenisti in tv nella realtà non valgono nulla e un giorno il pubblico se ne accorgerà e a quel punto avrai un declino artistico che manco Povia“.

L’opinione pubblica si è spaccata in due: chi sostiene la cantante e chi dice che il successo l’abbia cambiata troppo da 6 anni a questa parte. Quest’ultima schiera di fan (a questo punto ex) pare essere molto folta visto che una fanpage in suo onore è stata chiusa dopo lo spiacevole episodio.

Emma risponde agli attacchi: “Non merito tutto questo”

Dopo l’incontro di Emma Marrone e il suo hater a Le Iene, ecco che ce n’è un altro che correi sui social. La salentina, infatti, non se l’è tenuta ed ha risposto immediatamente alle critiche: “Leggere certe caz**te mi mette tanta amarezza. Sono una persona prima di tutto e quando si esagera non posso stare zitta. Ormai il giochetto è scrivere me*da sulle persone per attirare attenzione. Non ci sto e mi dispiace. E lo testimoniano le innumerevoli foto con chiunque e in qualsiasi situazione e condizione. Se poi non basta mai allora è un problema mio. A 34 anni so bene chi sono e che educazione ho avuto. Mi dispiace ma io non me lo merito“.