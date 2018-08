538 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Marrone lesbica? Il settimanale Io spio ha strillato questa notizia sulla copertina del suo ultimo numero. Una presunta rivelazione sull’identità della cantante, sulla quale il magazine promette di dire “tutta la verità”. Emma, però, non ha digerito lo “scoop” del giornale e ha usato i suoi canali social per una risposta esemplare. “Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo!”, la sua replica. “La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da ‘combattere’”.

“Con questo titolo da quattro soldi frutto di un ‘giornalismo’ alla deriva non state ferendo me, che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni”, prosegue Emma su Instagram. “Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri, con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista. Non aggiungo altro perché vi commentate da soli. Un bacio a tutti gli amici ‘omosessuali’. Sentitevi liberi sempre e senza nessuna riserva di vivere la vostra vita, i vostri sentimenti e la vostra libertà. Viva l’amore senza pregiudizio. Con i vostri giornali accendiamo il fuoco dell’amore. E adesso andate a guardarvi allo specchio e vergognatevi”.

Non è la prima volta che la cantante ribatte colpo su colpo a sensazionalismi del genere. Quando in molti alludevano ad una sua presunta tendenza omosessuale, lei aveva risposto così: “Non me ne frega niente. Se fossi lesbica, l’avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna. Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei. Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. Probabilmente dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù. Se avessi dovuto dar retta a tutte le persone che dal primo giorno hanno parlato male di me, avrei probabilmente perso la strada e smesso di fare questo lavoro nel giro di sei mesi”.