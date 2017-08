149 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la tremenda disavventura in cui è stata derubata e narcotizzata a Ibiza la cantante pugliese diventa oggetto di una ben più lieta voce: si parla, infatti, di Emma Marrone mamma, e di alcune foto che confermerebbero il sospetto.

Emma Marrone mamma: un sogno che si realizza per la giovane cantante

Solamente un anno fa la coach di Amici aveva confessato: “Vorrei un figlio. Spero di farlo con un uomo che sia un padre degno e affidabile, ma se non dovesse accadere anche da sola”. Che abbia messo in atto i suoi propositi durante il 2017? A far nascere il sospetto sono state alcune foto rubate dal settimanale Chi, che l’ha avvistata in compagnia del suo amico e conterraneo Giuliano Sangiorgi.

A chiusura delle sue vacanze estive (le stesse che, ad Ibiza, le hanno regalato la sopracitata pessima esperienza) , infatti, la cantante ha raggiunto il frontman dei Negramaro in Salento per godersi un po’ il mare e l’estate in presenza di familiari e amici di sempre.

Il settimanale di Alfonso Signorini pubblica alcuni scatti rubati alla coppia di amici salentini e nota un particolare gesto che fa pensare ad una possibile gravidanza

È stato durante una giornata in barca che sono venute fuori foto che fanno pensare a Emma Marrone mamma: leggermente più rotonda del solito, la cantante si lascia beatamente accarezzare ‘il pancino’ da Giuliano, sorridendo con dolcezza. Da questi scatti sono cominciate una serie di insinuazioni sulla possibile gravidanza della biondissima Brown.

Nonostante non ci sia alcuna voce su un suo presente compagno, l’idea è che Emma sia rimasta fedele alla sua opinione dell’anno scorso: “Per molti è un discorso egoistico e contronatura, ma io penso che nella vita devi sentirti libero di fare ciò che credi giusto”. D’altronde, non sarebbe mai da sola a crescerlo/a: “Di sicuro avrebbe tante zie”.