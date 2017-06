84 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Marrone sensuale per YSL ed esplosiva sui social. La cantante salentina è stata scelta da Yves Saint Laurent per lanciare la nuova linea di bellezza Beauty. Nello spot realizzato dalla società Grumble Creative, appare in una versione abbastanza inedita. Prima indossando scarpe con tacchi vertiginosi e una scollatura abbondante nella hall di un albergo. Poi senza veli immersa in una vasca da bagno.

“È stata una grande sfida ma anche una grande avventura”, ha scritto sui social presentando il suo lavoro. “Pensavo di non essere all’altezza di questo ruolo inedito, pensavo che questo lato di me non esistesse… ma per fortuna ci sono tanti professionisti che credono in me e alla fine mi sono pure divertita… sono stata semplicemente me stessa… sono stata bene, mi sono sentita bene!”. Ma non tutti la pensano così.

Emma Marrone sensuale per YSL (e combattiva)

Se da una parte c’è chi ha esaltato questo aspetto provocante e carnale, dall’altra c’è chi l’ha duramente criticata. Nei commenti a video e foto, alcuni utenti hanno attaccato Emma dandole della “truzza” e della “camionista”. Altri l’hanno addirittura accusata di “essersi venduta al sistema”. Come già accaduto tempo fa contro un hater, Marrone ha voluto replicare in prima persona. In particolare ad una signora che ha commentato le sue foto in modo sprezzante.

Emma, che replica!

“Complimenti signora, vedo che ha anche dei figli… ottimo esempio”, ha scritto Emma. “Insultare una ragazza prima che un’artista che ha semplicemente svolto il suo lavoro con orgoglio e impegno. Quindi degli altri insulti delle ragazzine non mi stupisco… io sarò anche truzza, camionista ma voi siete lo specchio di una società cattiva, maleducata e infelice!”. Una risposta degna di lei. Ecco il video e le foto che ha postato su Instagram. Proprio vero: Emma Marrone sensuale per YSL e tosta sul web. Come recita il claim dello spot: “Sono sempre me stessa”.

L’acqua non ha memoria: per questo è così limpida. (Ramon Gomez de la Serna) Ph @ivanomarino @grumblecreative #GrumbleCreative #yslambassador Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 10 Giu 2017 alle ore 04:11 PDT

Un altro momento sul set .. vi assicuro che non sono sempre stata così seria .. ci siamo divertiti come matti ! Grazie ancora a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare tutto ciò ❤ 💄 Ph @ivanomarino @grumblecreative #GrumbleCreative #yslambassador Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 11 Giu 2017 alle ore 06:51 PDT