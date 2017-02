0 CONDIVISI Condividi Tweet

Enrico Brignano e Flora Canto presentano Martina sui social. La coppia ha usato Instagram per condividere sui rispettivi profili le prime immagini della figlia. Il primo è stato l’attore, che mostrando la mano della neonata che afferra il suo dito, ha scritto una frase semplice quanto toccante: “Mi ha legato per sempre a sé…”. L’attrice e conduttrice, invece, si è decisamente lasciata andare.

“E ti dimentichi di tutto il resto”, ha scritto. “Il mondo è rosa. Un piccolo grande amore a portata di mano. Buon compleanno a me che mi sono fatta il più regalo che Dio mi potesse donare”. Insomma, scatti teneri e ricchi di emozione. I due sono al settimo cielo per un evento ormai insperato: Brignano è diventato papà per la prima volta a 50 anni.

Dopo l’annuncio via Facebook della nascita della piccola, Enrico e Flora hanno dolcissimi sguardi d’amore soltanto per la loro bimba. Reduce dalla performance al Festival di Sanremo con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, ora Brignano si prenderà una pausa dagli impegni per godersi Martina e questo meraviglioso traguardo. Con un papà simpatico e dolce come lui, sarà un legame speciale.

