0 CONDIVISI Condividi Tweet

Enrico Brignano e Flora Canto tornano a casa con la figlia Martina venuta al mondo lo scorso 10 febbraio. L’attore diventato celebre grazie al suo ruolo secondario nella serie tv Rai, Un medico in famiglia, è stato immortalato mentre sorridente lasciava la clinica Mater Dei insieme all’ex tronista di Uomini e Donne e la neonata.

Su Facebook nel giorno di San Valentino Brignano ha voluto esprimere tutta la gioia per essere diventato padre oltre che fidanzato innamorato: “Buongiorno, oggi è San Valentino, festa degli innamorati, e io sono innamorato perso di due persone, di mia figlia appena nata e della mia compagna Flora”.

Enrico Brignano e Flora Canto tornano a casa: l’attore descrive la sua immensa gioia

Enrico Brignano e Flora Canto tornano a casa e l’attore sembra non riuscire a contenere l’emozione: Stiamo tornando a casa, qui siamo alla Mater Dei e questi che vedete sono i fotografi che sono venuti a immortalare questo giorno straordinario”, ha aggiunto l’attore, riferendosi ai paparazzi appostati. “Torniamo a casa dopo 4 giorni, la bambina sta bene, è sana grazie a Dio e quindi torniamo a casa. E’ un giorno fantastico, mi sembra di aver vinto il Superenalotto. Non so neanche cosa dire…”.

“Voglio dire soltanto che siamo stati straordinariamente bene e che spero – è una sorta di augurio che mi faccio – che tutti i bambini del mondo soffrano sempre meno, speriamo. Comunque noi siamo stati bene e stiamo tornando a casa. Un saluto gigantesco a tutti quelli che decidono di mettere su famiglia, è una cosa indescrivibile, grazie tanto, ciao, ciao”.

Insomma un padre e un compagno entusiasta del momento che sta vivendo, anche se arrivato non proprio da giovanissimo. Brignano ha infatti 50 anni, mentre Flora 34.