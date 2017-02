13.6k CONDIVISI Condividi Tweet

“È una condizione strana per uno come me che ha 50 anni” – aveva dichiarato l’attore, comico e presentatore a Verissimo poco tempo fa, ed ora è arrivato il momento di misurarsi con questa sua nuova grande sfida: finalmente, infatti, è nata la figlia di Enrico Brignano e Flora Canto!

La coppia è al settimo cielo e annuncia la lieta novella su Facebook

È stato lo stesso neo-papà a tenere informati i suoi amici e fan tramite la sua pagina Facebook, dove, da stamattina, ha pubblicato foto e video della sua emozionatissima attesa in clinica:

Nella diretta si vede chiaramente quanto sia al settimo cielo e non riesca a contenere la gioia, né un bel po’ di emozione dovuta al fatto che, come ha raccontato spesso ai giornali, essere papà per la prima volta a 50 anni lo entusiasma oltre ogni modo: ecco il divertente video in clinica.

Nata la figlia di Enrico Brignano e Flora Canto: si chiamerà Martina

Il nome era già stato annunciato dalla coppia, ma adesso è più ufficiale che mai grazie a questa “rivisitazione” dell’immagine dello spettacolo del comico che, anziché chiamarsi “Enricomincio da me” è diventato “Enricomincio da Martina”, con tanto di sfondo color rosa acceso e la data del 10 febbraio 2017, scolpita per sempre nel suo cuore. Tanti auguri!