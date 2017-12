61 CONDIVISI Condividi Tweet

Enrico Brignano papà: una gioia celebrata in tutti modi, tra dolcissime foto con con Flora Canto e la piccola Martina e, di recente, anche un libro intitolato “Nessun Dorma…Tranne Lei”, edito da Rizzoli.

Enrico Brignano papà: l’attore e showman dedica parole dolcissime alla sua martina

Era il 10 febbraio 2017 quando, per la prima volta, l’attore ha conosciuto la gioia della paternità. Questo lieto evento è stato così significativo, atteso e emozionante, che il comico ha voluto trovare tutte le parole possibili per descriverle:

“Gran parte del libro è sul preludio – ha spiegato durante un’intervista radiofonica – sulla parte iniziale di questa avventura. Sul modo in cui abbiamo affrontato questa storia“. Le avventure di Enrico Brignano papà, naturalmente, riguardano tutti gli aspetti dell’arrivo di Martina, compreso tutto quello che è avvenuto… prima del suo concepimento!

Una sera, racconta: “Sono tornato a casa ed era tutto apparecchiato. C’era la lasagna, piatto che non vedevo da qualche tempo, e le polpette al sugo. Le ho chiesto ‘che è successo?‘, riferendosi a Flora Canto, che davanti a quella bella cenetta gli ha chiesto di fare uno spermiogramma. E lui: “Amore, ma non si può fare come ai vecchi tempi che uno si mette là con l’abat-jour e un po’ di musica in sottofondo?“.

Dal canto suo, la compagna ha commentato con altrettanto ironia e affetto il periodo di sbalzi d’umore dovuti alla gravidanza: “Durante il terzo mese ho detto ‘no, vado via’. Il ginecologo mi ha spiegato che era un’esplosione di ormoni ed energie per cui l’umore di una donna varia in un attimo. Lui mi confortava, è diventato mio amico“.

L’emozionante racconto della nascita e le ‘preoccupazioni’ di Enrico

Poi, finalmente, il momento fatidico: Martina sta per nascere, la sala parto è pronta. Le parole del comico: “Quando succede veramente ci sono varie scuole di pensiero (da parte delle donne): “vieni ma so che sverrai”, “non venire”, “è giusto che tu venga”. E tu dici ‘che devo fa?‘” . E poi finalmente arriva la bimba, inizia la quotidianità: “Io vivo una serie di emozioni adesso che fanno andare tutte le preoccupazioni, ad esempio il commercialista, vanno sempre più in secondo piano“.