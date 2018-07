15 CONDIVISI Condividi Tweet

Questa volta ci è andato giù pesante: Enrico Mentana sotto accusa per aver dato del cogl***e a un cronista dell’Agenzia Dire. Il direttore Nico Perrone non l’ha presa per niente bene ed è per questo che ha dedicato alla questione un intero articolo.

Enrico Mentana sotto accusa: “Per una domanda è uscito fuori di testa”

I palinsesti La7 2018-2019 sono stati presentati e la rete di Urbano Cairo non può essere più soddisfatta dei risultati raggiunti lo scorso anno. Il direttore del tg della rete, però, vuole fare ancora di più ed ha deciso di avviare un progetto editoriale digitale la cui redazione dovrà essere interamente popolata da giovani under 33. In un solo giorno sono arrivati ben 5.000 curriculum e Mentana, intanto, ha deciso di presentare la sua nuova avventura al Campus Party di Milano.

Numerosi giovani sono accorsi per ascoltare incantati tutto quello che il direttore del tg La7 aveva da dire, compreso un giovane cronista dell’Agenzia Dire diretta da Nico Perrone. Il ragazzo in questione avrebbe interrotto Mentana per domandargli chi avrebbe finanziato il giornale on-line e pare la domanda non gli sia andata molto a genio. Il giornalista, infatti, ha risposto glissando sulla ‘questione fondi’ e dando del cogl***e al malcapitato.

Le accuse di Nico Perrone a Mentana

Queste sono le parole che Perrone ha dedicato a Mentana nel suo articolo-sfogo: “Mentana, infastidito, ha dato del cogl***e al cronista della Dire. Per una risata dei suoi adepti ha messo alla berlina un cronista colpevole di fare il suo mestiere. Un lavoro, che se ben fatto, alla fine punta solo a scoprire la verità. E la verità fa sempre male a qualcuno. In questo caso a Mentana, che non vuol dire chi pagherà la sua nuova impresa. Perché se i suoi giovani giornalisti avranno, come ha detto, tutti un contratto, serviranno milioni di euro. Alla fine, come capita sempre con i potenti di turno, Mentana ha preso a male parole il (vero) giovane cronista solo per non rispondere a una domanda scomoda ma lecita. Una parolaccia per lui, una medaglia per l’agenzia Dire“.