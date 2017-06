0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo aver visto un infastidito Enzo Iacchetti contro Flavio Insinna, ecco venire fuori una notizia dai toni ben più rosa per il presentatore e attore cinematografico: è di recente spuntata fuori, infatti, una curiosa indiscrezione su Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia, insieme dopo anni dalla loro rottura. Cosa bolle in pentola?

L’incontro di Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia in Puglia: tutti i dettagli

L’estate sta arrivando e così anche le chiacchiere bollenti sotto l’ombrellone: nell’assolata Puglia, durante le riprese delle nuove puntate di Paperissima Sprint, i due ex amanti si sono magicamente ritrovati vicini e, apparentemente, perfettamente a loro agio nella reciproca compagnia.

A lanciare lo scoop è il settimanale Gente, che scrive: “Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia sono stati sorpresi in un villaggio turistico nel cuore del Salento, ma ben lontano da mete troppo mondane. Si sono trovati, salutati, abbracciati, baciati. Come vecchi amici? Chi era con loro, in realtà, giura ci sia qualcosa di più: parole surrurrate all’orecchio, una rinfrescata intimità e una certa evidente tenerezza di lui nei confronti della bimba di lei.”

Con quasi 30anni di differenza, i due ex colleghi di studio sono stati tra le coppie più anagraficamente eterogenee dello showbusiness italiano: la loro relazione è durata cinque anni e si è conclusa nel 2007, tre mesi dopo l’uscita del celebre calendario senza veli della rivista Max, per cui la velina aveva posato.

La vita sentimentale di Maddy

La bella ‘Maddy’ si è poi sposata nel 2011 con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, da cui ha avuto la splendida Jamie. Di recente, però, anche questa relazione è naufragata. Lo aveva annunciato lei stessa con una foto dal suo profilo Instagram: “I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più […] Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita […] Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo”.

Che abbia voglia di fare un passo indietro e ributtarsi tra le braccia di un grande amore?