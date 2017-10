47 CONDIVISI Condividi Tweet

Non sono tenere le parole di Enzo Iacchetti sulla foto con Corvaglia che ha fatto il giro del web in estate. Proprio lo scorso gennaio l’ex Velina aveva annunciato la separazione dal chitarrista della band di Vasco Rossi, Stef Burns, con un lungo messaggio di commiato.

Intanto, Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti erano stati paparazzati di nuovo insieme in Puglia, durante le riprese delle nuove puntate di Paperissima Sprint. I due ex erano stati fotografati vicini e, apparentemente, a loro agio nella reciproca compagnia.

Ai microfoni di Un giorno da pecora, il conduttore di Striscia la Notizia ha voluto ora precisare la sua posizione. Il comico non ha digerito il fatto che il settimanale che ha pubblicato lo scatto alludesse ad un “ritorno di fiamma” tra i due. Si trattava in realtà di una chiacchierata tra due amici. “Chi ha fatto la foto è un emerito coglione”, ha tuonato “Enzino”.

Le parole di Enzo Iacchetti sulla foto con Corvaglia

“Per duecento euro ha venduto una foto in cui due amici, come siamo io e Maddalena, si parlano nell’orecchio, per dirsi ‘come stai, come non stai’. Non l’ho diffamato perché sono stufo di spender soldi con gli avvocati, mi dispiace di non averlo querelato. Cosa le dicevo all’orecchio? Volevo solo sapere come stava la sua bambina, il marito, cose così”.

Iacchetti ha poi ricordato i tempi di Striscia quando insieme a Corvaglia c’era anche Elisabetta Canalis: “La adoro, è bellissima. Ma dal bancone di Striscia le ho trovato qualche difetto… Dato che da giovane andava a cavallo, ha le gambe così… Mentre Maddalena aveva le gambe splendidamente dritte. Le nuove veline per me sono come nipoti, sono delle bambine, hanno più di quarant’anni meno di me”.