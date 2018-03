Ermal Meta contro l’omofobia: il messaggio sui social del cantante

7 CONDIVISI Condividi Tweet

Non fa in tempo a vincere il Festival di San Remo che cade in una nuova spirale di gossip: l’ultimo post di Ermal Meta contro l’omofobia ha smosso le acque del web. Il cantante libanese, infatti, si è sentito chiamato in causa riguardo una questione molto delicata che ha visto protagonisti lui e l’amico Fabrizio Moro.

Ermal Meta contro l’omofobia: il tweet chiarificatore

La domanda che in molti si sono posti ultimamente è: Ermal Meta e Fabrizio Moro stanno insieme? Durante San Remo sono stati in tanti a credere che i due colleghi coltivassero qualcosa di più di una semplice amicizia. Numerose voci sono circolate al riguardo e non solo: sono nati veri e propri gruppi sui social che sostenevano la presunta coppia.

Non è finita qui, perché alcuni fan hanno addirittura creato delle vignette con protagonisti i due cantanti che si scambiano effusioni. Ermal è un ragazzo molto auto ironico ed ha ripostato i disegni sui suoi social commentando di voler bene all’amico, ma non fino a quel punto. Oggi l’artista è tornato sull’argomento con un tweet molto esplicativo riguardo la sua posizione al riguardo: “L’omosessualità, così come la cultura, mettono in discussione un ordine incancrenito delle cose. Nel medioevo si mandavano a morte coloro che dicevano che la terra non fosse piatta, oggi si ammazza un ragazzo perché è gay. L’amore, come l’ignoranza, ha molte forme. Rispetta. Vivi“.

Meta parla della sua amicizia con Moro

Prima di quest’ultimo tweet, Meta ha chiarito alcuni punti riguardo le vignette e la sua amicizia con Moro con un altro messaggio sui social: “Ragazzi ho ironizzato su dei disegni scherzosi senza sentirmi offeso. L’omosessualità non è qualcosa da cui difendersi. È solo che mi piacciono le donne così come piacciono al buon Fabrizio. Se dovesse cambiare qualcosa, vi prometto che lo saprete da me in persona!“.