Ermal Meta vince Sanremo 2018 insieme all’amico Fabrizio Moro e, come consuetudine, arrivano critiche e complimenti da ogni dove. Tra chi è contento di questa vittoria c’è Maria De Filippi che ha inviato il suo messaggio di congratulazioni a Ermal non appena terminato il Festival. Quest’ultimo si è rivelato un grande successo, capitanato dal direttore artistico Claudio Baglioni in compagnia di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Ermal Meta vince Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro: il gesto della De Filippi

La partecipazione al Festival di Sanremo 2018 dei MetaMoro è stata polemica sin dall’inizio. Ricordiamo, infatti, la spiacevole lite tra Morgan ed Ermal Meta. L’ex frontman dei Bluvertigo, infatti, lamentava di essere stato scartato alle selezioni in favore di artisti come Ron, Moro e Meta, appunto. Il cantante albanese ha messo a tacere le critiche di Marco Castoldi con eleganza ed educazione ma, a quanto pare, i problemi non erano finiti.

Appena cominciato Sanremo, infatti, i MetaMoro sono stati accusati di plagio per Non ci avete fatto niente, testo che hanno presentato in gara. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e, addirittura, Fabrizio ed Ermal hanno portato a casa il premio di questa edizione della competizione canora. È proprio per questo motivo che la loro amica Maria De Filippi ha subito inviato a Meta un messaggio di congratulazioni non appena appresa la notizia della vittoria sanremese.

L’amicizia dei MetaMoro con Maria De Filippi

Quella che lega i MetaMoro a Maria De Filippi è una profonda amicizia. Sia l’uno che l’altro, infatti, ha collaborato con la regina di Mediaset ad Amici. Moro è stato insegnante della famosa scuola per molto tempo, mentre Ermal è stato giudice del serale durante la scorsa edizione del programma. La De Filippi riconosce subito un talento ed è stato proprio durante Sanremo 2017 che la moglie di Maurizio Costanzo, all’epoca conduttrice del Festival, ha intravisto il potenziale di Meta decidendo di invitarlo ad Amici per lavorare insieme.