Eros Ramazzotti si prepara al nuovo album Vita ce n’è, in uscita il 23 novembre, e al successivo tour 2019 che inizierà il giro del mondo il 17 febbraio da Monaco di Baviera, in Germania. Il cantante italiano più conosciuto nel mondo ha rilasciato una intervista a Malcom Pagani per Vanity Fair nella quale ha parlato del suo quindicesimo disco, degli inizi difficili e dell’Italia di oggi.

Eros Ramazzotti, tour 2019 e nuovo inizio

“Con i social adesso si dà addosso a chiunque, ma aggredire chi procura introiti è autolesionista. L’hanno fatto anche con me e posso dire che anche io come Cristiano Ronaldo muovo una piccola economia che fa bene a qualcuno”, ha raccontato Eros. Vita ce n’è arriva a tre anni da Perfetto. Un periodo in cui la sua vita è cambiata: la famiglia Ramazzotti è sempre numerosa, ma la sua ispirazione sembrava latitare. “Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: ‘Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?’. Per realizzarlo ho speso un anno e mezzo della mia vita in studio. È un disco che considero un nuovo inizio”.

Eros Ramazzotti: figli, moglie e vecchie passioni

Gli esordi in povertà assoluta e il successo inaspettato sono un ricordo marchiato a fuoco nella sua mente. Merito anche di ciò che gli ha insegnato il papà. “Mio padre era comunista, immaginava un mondo equo in cui a tutti toccasse in sorte un pezzo di pane. Era utopia e lo scoprì sulla sua pelle. La tessera del Pci la presi anche io, ma solo per sei mesi”, ha rivelato Ramazzotti. E ora? “Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l’Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due” Ma l’alleato di governo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini? A volte gli sembra “duro e pesante” ma almeno, a differenza degli altri politici, ha un pregio: “Smaschera l’ipocrisia generale”.