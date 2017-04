0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ad un giorno dal gran finale dello show condotto da Alessia Marcuzzi, la bella bionda di Carabinieri e Tequila e Bonetti, le tensioni interne tra i pochi superstiti non si sono affatto appianate, anzi: tra i naufraghi, capitanati dall’attrice Eva Grimaldi, si comincia a vociferare di un complotto contro Raz Degan.

Complotto contro Raz Degan: “Non deve vincere lui”

È lui, infatti, il favorito di questa edizione 2017, e di recente sembrava essere riuscito anche ad avvicinarsi un po’ ai suoi compagni di avventura, entrando nelle simpatie di Malena, Simone Susinna e Nancy Coppola dopo aver condiviso i o presto: dopo lo strano episodio del riso (che potete leggere qui) la Grimaldi ha deciso di proporre gli altri una sorta di complotto contro Raz Degan per eliminare le possibilità di classificarsi come vincitore:

“Come sono ignoranti, fanno la guerra a noi. Non siamo andati noi a fare la guerra a loro. – esordisce l’ex di Garko, riferendosi sia agli ultimi gesti di Raz e quello di Simone, che ha rifiutato Malena – Noi andiamo d’accordo con gli uomini. […] Come Simone ha ripudiato Malena qui sull’isola, lo fa anche nella vita. Come Raz non considera le donne al pari degli uomini lo fa anche nella vita. Mi dispiace pensare che l’isola non li abbia fatti cambiare. […] Voglio vincere perché ci ho messo la faccia, mi sono denudata da tutto. Non dovrebbero vincere né Simone, né Raz perché non c’è lealtà. Soprattutto Simone, almeno Raz mi diverte. Mi dispiace arrivare in finale con il pentagono distaccato. A questo punto è meglio un trittico vero”

Ed ecco come fare secondo lei:

“Se Malena non esce e in tre nominiamo Raz, lo possiamo mandare in nomination subito”. È arrivata, infine, la zattera che li avrebbe portati via dall’isola. Raz Degan, però, si è attardato per liberare i paguri. Così, Simone Susinna, Eva Grimaldi, Malena e Nancy Coppola hanno iniziato ad allontanarsi a bordo della zattera, mentre Degan li ha raggiunti a nuoto.”