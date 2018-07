194 CONDIVISI Condividi Tweet

Manca poco al suo matrimonio con Imma Battaglia, e nel frattempo si lascia andare a qualche confessione sul suo passato: ecco, infatti, che Eva Grimaldi parla di Gabriel Garko e dei primi tempi in cui si sono conosciuti.

Eva Grimaldi parla di Gabriel Garko e svela il motivo per cui le piaceva

Ospite del programma di Paola Perego, l’ex concorrente dell’Isola Dei Famosi si è lasciata andare ad una lettura postuma del suo rapporto con l’attore. E anche del motivo per cui, secondo lei, è divento un personaggio famoso:

“Se Gabriel non avesse avuto questo grande mistero – dichiara – non sarebbe diventato Gabriel Garko, è stata la sua fortuna. Perché c’è questa diceria? Chiedetelo a lui… Ma non lo dicono solo a lui. Gabriel aveva 15 anni meno di me, era un ragazzino, veniva dalla campagna, diciamo che l’ho cresciuto io… Io ho anticipato i tempi. Poi è arrivata Madonna… Mi è sempre piaciuta la carne fresca!”

Prima Eva Grimaldi parla di Gabriel Garko, poi si ferma a ricordare il suo passato così:

“Sono un’ex balbuziente e anche un po’ dislessica. Ho sempre avuto una forma di timidezza quando parlo. Ho paura di sbagliare. Faccio fatica a terminare un concetto. Mamma è venuta a mancare da un anno. È troppo presto per parlare di lei… Le mamme sono meravigliose. Ha fatto tanti sacrifici. Quando ero balbuziente, mamma, non avendo soldi, mi portava alla mutua e mi faceva fare gli esercizi per migliorare la balbuzie. Tanti sacrifici… Mi hanno anche messo in una classe per bambini problematici. Mia madre mi vide e disse: “Mia figlia non c’entra nulla con questi bambini…“. Mia madre andò a lavorare per le suore e io andai a scuola lì.”

Infine, la realizzazione del grande amore con Imma

A volte ricevo fiumi di parole orrende. Si nascondono tutti. Non abbiamo mai risposto, io e Imma. Omosessuale a 50 anni? E’ difficile pensarlo, lo so. Ho avuto tanti uomini, non solo Gabriel Garko, me ne sono fatti tanti! Io mi sono persa nella vita! Un giorno, può capitare anche questo… Io amo Imma, amo la persona. Non decidi tu quando diventare omosessuale.