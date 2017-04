1 CONDIVISI Condividi Tweet

A più di una settimana dalla conclusione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, l’attrice de Il Bello Delle Donne (set dove ha incontrato anche il suo ex fidanzato Gabriel Garko) ha dato una notizia che ha sconvolto tutti: gira voce, infatti, che Eva Grimaldi si sposa.

Fiori d’arancio per l’ex naufraga: Eva Grimaldi si sposa

“Ho fatto il mio coming out di relazione per aiutare altre persone a uscire – ha raccontato di recente a Tgcom24- a non nascondersi più e a lottare insieme per i nostri diritti. L’uomo ha il diritto di amare, qualsiasi sia l’orientamento sessuale, politico e religioso”.

A conferma di questa sua ferma convinzione, arriva l’annuncio dei “fiori d’arancio” con la sua Imma Battaglia: le due stanno insieme da cinque anni ormai – anche se solo di recente hanno ufficializzato il loro raporto in pubblico. La notizia è stata diffusa dal settimanale Oggi, che anticipa anche una possibile data e location: il prossimo Gay Pride a Roma.

La decisione dell’attrice, il suo passato e il suo ultimo commento su Gabriel Garko

In attesa di sapere se davvero, quindi, Eva Grimaldi si sposa con la sua metà, ricordiamo che l’attrice ha già affrontato un matrimonio nella sua vita: si tratta di quello con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, avvenuto dopo tre mesi di fidanzamento e durato circa quattro anni. La fine della loro unione pare abbia colpito molto l’icona cult degli anni ’80, al punto da trascinarla in un vortice di alcool e depressione. Due anni dopo, però, ha incontrato la sua Imma. E Garko? Sembra non ne voglia proprio più parlare: “Per carità, aggiorniamoci.. non mi va più di rispondere su questi argomenti“, ha dichiarato a Tgcom24.