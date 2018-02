126 CONDIVISI Condividi Tweet

Il canna-gate imperversa all’Isola dei Famosi e non c’è verso di fermarlo. Dopo l’ospitata di Francesco Monte a Verissimo, questa volta ad avere la parola è Eva Henger a Domenica Live. L’ex attrice è stata ospite nel salotto domenicale di Barbara D’Urso per dire la sua in merito alla questione e difendersi dalle accuse degli ultimi giorni. Con lei era presente in studio anche il marito Massimiliano Caroletti a perorare la causa della moglie.

Eva Henger a Domenica Live: “Ho ricevuto minacce di morte”

Francesco Monte ha lasciato l’Isola a causa di alcune dichiarazioni in puntata della Henger. La donna avrebbe accusato l’ex tronista di aver portato droghe leggere con sé ancor prima che cominciasse il programma e che, a causa sua, l’intero gruppo stava per essere scoperto e punito dalla severa legge hondureña. Si tratta di parole molto pesanti che hanno spinto Monte a lasciare il programma e tornare in Italia per avere la possibilità di difendersi legalmente.

Dal canto suo, la Henger ha dichiarato alla D’Urso di temere per la sua vita e per quella dei suoi cari. Sono giorni, infatti, che la donna è oggetto di odio e insulti sul web arrivando, addirittura, a ricevere minacce di morte. È per questo, quindi, che Eva e consorte avrebbero deciso di assumere una scorta.

Caroletti: “Quando tutto questo sarà finito ci chiederete scusa”

Ad intervenire in difesa della moglie c’è Massimiliano Caroletti: “Tra un mese, il tempo di poter sviscerare tutto questo, mi chiederete scusa. Stiamo facendo delle indagini. In quella settimana, perfino mia mamma ha ricevuto minacce su internet. Ricevendo queste minacce, abbiamo avuto paura che Eva facesse delle ammissioni ancora più gravi, non la ritenevo una cosa corretta. Avevo bisogno che il nostro legale parlasse con Eva e le spiegasse quello che stava accadendo. Abbiamo mandato prima una lettera ai legali di Mediaset e loro, dopo due giorni, ci hanno risposto che non erano tenuti a mettere in contatto il legale con Eva. Mi sono rivolto ai carabinieri, la produzione non ha informato mia moglie. Il giorno dopo ho chiesto aiuto a Striscia la Notizia. Noi vogliamo la verità totale“. Nessuna intenzione, dunque, di finirla qui: la controversia Henger – Monte arriverà in tribunale.